Maltempo in Emilia Romagna | frane e allagamenti a Bologna e Imola Treni sospesi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) ”Quello che si sta verificando nel bolognese è un evento di portata rilevante, con pioggia che cade ininterrottamente da 24 ore; si prevede, inoltre, una persistenza di precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, che potranno creare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici da monte sui bacini già interessati dalle piene”. Lo comunica la Regioneche in queste ore sta fronteggiando una situazione critica dovuta al. Ieri sono circa 60 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco pernelle province die Ravenna. Il torrente Sillaro ha rotto un’argine, mentre altri corsi d’acqua sono esondati bloccando la viabilità. Esondazioni anche in pieno centro ae acon abitazioni ...

Paura inRomagna a causa del. Sono in corso evacuazioni, a scopo precauzionale, di alcune abitazioni a Faenza (Ravenna) per l'esondazione del Lamone si legge sul profilo Twitter del Vigili del ...Nella notte i vigili del fuoco hanno evacuato a scopo precauzionale alcune abitazioni a Faenza, nel ravennate, per l'esondazione del fiume Lamone a causa delle piogge abbondanti. Inviate squadre in ...400 interventi vigili del fuoco inRomagna Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per ilinRomagna. Allagamenti si sono registrati a Faenza per la rottura degli argini ...

Maltempo Emilia Romagna, nella regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla Protezione civile, alluvione ...