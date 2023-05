Maltempo in Emilia Romagna | fiumi rompono argini | Nel Bolognese crolla casa | due dispersi | Un 80enne in bici travolto da piena muore

La situazione più grave è inRomagna dove l'esondazione di fiumi e torrenti ha isolato ... Con l'ondata di, continua la Coldiretti , salgono i danni provocati dagli effetti dei ...Sindaco invita i cittadini a restare a casa, chiuse le scuole- Romagna in ginocchio per il. Situazione particolamente drammatica a Faenza, dove il fiume Lamone ha rotto gli argini e alcune abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale, ...Straripamenti di fiumi e torrenti, smottamenti, ponti e scuole chiuse, treni fermi. Dalla provincia di Modena a quella di Ravenna le piogge, dopo un lungo periodo di semisiccità, hanno creato danni e ...

Maltempo in Emilia Romagna con fiumi in piena: 80enne muore a Castel Bolognese, casa crollata a Fontanelice Virgilio Notizie

Straripamenti di fiumi e torrenti, smottamenti, ponti e scuole chiuse, treni fermi. Dalla provincia di Modena a quella di Ravenna le piogge, dopo un lungo periodo di semisiccità, hanno creato danni e ...La situazione più grave in Emilia Romagna, Ma danni – continua la Coldiretti – si registrano anche in Puglia nell’area del Salento, con alberi sradicati e a strade bloccate e in Sicilia soprattutto ne ...