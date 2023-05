Maltempo in Emilia Romagna | due morti Casa crollata 450 sfollati a Ravenna Meloni chiama Bonaccini

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sono due iin seguito ale alle inondazioni in, oggi 3 maggio 2023. A Fontanelice, in provincia di Bologna, èunaa causa di una frana: un uomo di 78 anni, residente nell'abitazione, è stato trovato morto. A quanto si apprende, non risultano altre persone disperse nella zona del crollo. L'altra persona che in un primo momento si supponeva potesse trovarsi ininsieme alla vittima era, infatti, da un'altra parte

- Le vittime sono un uomo di 80 anni e una persona morta nel crollo di una casa. Centinaia di famiglie evacuate. In campo anche l'esercitoLo racconta dalla finestra al primo piano di casa sua Pierpaola Tarabusi, residente a Castel Bolognese, proprio a due passi dall'allagamento di viaLevante. "Questa mattina presto - racconta - ......quanto emerge dall'analisi di Coldiretti su dati Ispra in riferimento all'ultima ondata di...evitare situazioni di criticità per le esondazioni dei fiumi come purtroppo è avvenuto in...

Maltempo Emilia-Romagna, in diretta: due morti, sfollati e treni sospesi. Musumeci firma la mobilitazione straordinaria Corriere

"Si pensa che tanta acqua così, tutta caduta in 48 ore e in maniera ininterrotta, non venisse giù da oltre un secolo": lo ha detto il ...