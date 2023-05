Maltempo in Emilia Romagna | crolla una casa nel Bolognese | un morto | I fiumi rompono gli argini | Un 80enne muore travolto dall' acqua

... 'Basta affitti insostenibili' VIGILI IN AZIONE Fotogallery - Il Sillaro esonda tra Imola e Massa Lombarda esondato il torrente sillaroinRomagna, allagamenti nel Ravennate e nel ...Dalla notte interventi di soccorritori fluviali ed elisoccorritori per ilin- Romagna. Nel video le operazioni a S. Agata sul Santerno (RA). tvi/red Condividi questo articolo: ...Lo afferma il presidente della RegioneRomagna Stefano Bonaccini sulla situazionee l'alluvione inRomagna. Ig Bonaccini

Maltempo Emilia-Romagna, in diretta: due morti, sfollati e treni sospesi. Musumeci firma la mobilitazione straordinaria Corriere

Frane e allagamenti anche nel Forlivese, 12 evacuati Notte di intenso lavoro, quella trascorsa, per i vigili del fuoco di Forlì-Cesena. Decine e decine gli interventi provocati dalle forti piogge, con ...(Agenzia Vista) Le immagini del sorvolo in elicottero della polizia di Bologna su una delle aree più colpite dal maltempo in Emilia Romagna. Lungo ...