Maltempo in Emilia Romagna | crolla una casa nel Bolognese | un morto e un disperso | I fiumi rompono gli argini | Un 80enne muore travolto

Il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, in considerazione dell'intensa ondata di maltempo che sta interessando l'Emilia-Romagna, si sta recando nelle zone colpite per incontrare le autorità locali e fare il punto sulle attività di protezione civile in corso. Si sta allagando la zona a Nord di Boncellino, frazione di Bagnacavallo, nel Ravennate dopo la rottura degli argini del Lamone. L'invito è di salire ai piani alti.

Maltempo in Emilia Romagna con fiumi in piena: 2 morti e centinaia di sfollati, casa crollata a Fontanelice Virgilio Notizie

Maltempo, gravi disagi in Emilia Romagna dove sono state evacuate 400 case e scuole chiuse nelle zone di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna. A Faenza si sono ...Emilia-Romagna in ginocchio per il maltempo. Situazione particolarmente drammatica a Faenza, dove il fiume Lamone ha rotto gli argini e alcune abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale, con ...