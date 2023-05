Maltempo in Emilia Romagna | allagate strade e fiume Senio in piena

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Temporali imperversano sull'Italia, accompagnati da vento e temperature in discesa. Ma da giovedì ildovrebbe finire. Per tutta la giornata di mercoledì diramata l'allerta rossa in...

AGI - Emergenza maltempo in Romagna, colpita da allagamenti e frane. Il torrente Sillaro, un affluente del Reno, è esondato e 35 famiglie sono state evacuate. La pioggia che cade ininterrotte da ore ha ...

Emilia-Romagna, emergenza maltempo: allerta rossa per fiumi e torrenti, esondato il Sillaro e famiglie evacuate Corriere

Allerta rossa per il maltempo in Emilia Romagna. I temporali stanno ingrossando i fiumi. La piena del Senio ha raggiunto il centro di Castel Bolognese, comune in provincia di Ravenna. "Ho disposto con ...AGI - Emergenza maltempo in Emilia Romagna, colpita da allagamenti e frane. Il torrente Sillaro, un affluente del Reno, è esondato e 35 famiglie sono state evacuate. La pioggia che cade ininterrotte d ...