Maltempo Emilia Romagna | treni sospesi | l’elenco

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) –in, circolazione ancora sospesa tra Faenza e Forlì, Russi e Lugo, Russi e Granarolo, Lavezzola e Mezzano. “Allo stato attuale potrebbe non essere possibile garantire la prosecuzione del viaggio. IAlta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso”, fa saperetalia. Attivo il servizio sostitutivo con bus per iRegionali tra Faenza e Forlì, tra Castel Bolognese e Ravenna via Lugo e tra Castel Bolognese e Ravenna via Granarolo. – Il treno FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (10:54) è stato cancellato da Rimini a Bologna Centrale. I passeggeri in partenza da Rimini, Cesena, Forlì e Faenza possono proseguire il viaggio con i primiutili a cura del ...

L'anziano - secondo una prima ricostruzioneè stato travolto dall'acqua mentre in bicicletta percorreva una strada chiusa per precauzione, proprio a causa delche sta investendo l'...Ma da domani ildovrebbe finire. Oggi intanto allerta rossa inRomagna e arancione in Sicilia. Gialla in altre otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Marche,...Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per ilinRomagna. Allagamenti si sono registrati a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione di alcune ...

Maltempo Emilia-Romagna: treni sospesi per nuove esondazioni. Scuole chiuse e deviazioni Corriere

L'anziano, un 80enne del Ravennate, avrebbe percorso una strada chiusa a causa del maltempo che flagella l'Emilia Romagna . Il decesso sarebbe sopravvenuto per annegamento ...Il maltempo ha colpito l’Emilia Romagna e in particolare la provincia di Bologna, dove si sono verificati diversi eventi alluvionali e smottamenti. A Fontanelice (Bologna), i vigili del fuoco sono int ...