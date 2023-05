Maltempo Emilia Romagna | crollata una casa a causa di una frana Un morto

(Di mercoledì 3 maggio 2023)in. I fiumi sono esondati nelle cittàndo danni gravi e facendo sì che oltre 250 persone nel Ravennate evacuassero la zona. A Fontanelice, in provincia di Bologna, èunadi una: una persona è stata trovata morta. Attualmente i vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre il corpo dalle macerie. «E' una situazione molto difficile, è crollato un pezzo di argine e abbiamo evacuato una frazione predisponendo il palazzetto per l'accoglienza", ha detto all'ANSA Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese. «Abbiamo chiuso le scuole per precauzione - prosegue il sindaco - e ci sono grossi disagi agli spostamenti per lo stop dei treni e per l'acqua che ha invaso la via. Il ...

Maltempo in Emilia Romagna

