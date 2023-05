Maltempo Emilia Romagna | allagamenti a Bologna | centinaia di evacuati | scuole chiuse | fermati i treni per Rimini e Ferrara | interviene l'

8.39, allerta rossaRomagna Prosegue l'ondata disul Paese con allerta rossa inRomagna duramente colpita dai temporali, arancione in Sicilia e gialla in Abruzzo, Basilicata,...Paura inRomagna a causa del. Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per ilinRomagna. Gli allagamenti si sono registrati a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione di alcune abitazioni. Abitazioni evacuate precauzionalmente anche ...Romagna , nella regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla Protezione civile, alluvione e famiglie sfollate nella '...

Maltempo in Emilia Romagna, allagate strade e fiumi Senio e Lamone rompono argini TGCOM

Il maltempo imperversa in Italia, i disagi maggiori in Emilia Romagna, dove è diramata allerta rossa per tutta la giornata di oggi, 3 maggio. Gli aggiornamenti.Il monitoraggio dei fiumi interessa le province di Ravenna e Bologna. A Bagnacavallo esondato il Lamone. Altri avvisi di codice giallo e arancione disposti dalla Protezione civile riguardano rispettiv ...