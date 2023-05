Maltempo | emergenza in Emilia Romagna | un morto e un disperso - Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) - Paura indove, a causa del, una persona è morta e un'altra risulta dispersa. Un anziano è deceduto questa mattina travolto dalle acque del fiume Senio che è esondato a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. L'uomo, di circa 80 anni, era in bici quando è stato investito dall'acqua. Un'abitazione è crollata a Fontanelice (Bologna) a seguito di una frana: è possibile che ci sia una persona coinvolta. Sono in corso inoltre evacuazioni, a scopo precauzionale, di alcune abitazioni a Faenza (Ravenna) per l'esondazione del Lamone si legge sul profilo Twitter del Vigili del fuoco che stanno inviando rinforzi da fuori regione (). Chiuse alcune scuole nella regione. "Vista le criticità si invitano i cittadini, oggi, per quanto possibile, a restare a casa. È necessario lasciare ...