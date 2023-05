Maltempo | da Bper interventi a sostegno di famiglie e imprese dell’Emilia Romagna

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Finanziamenti straordinari a chi ha subito danniBanca mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi dellee delleche hanno subito pesanti danni provocati dal, che ha colpito nelle ultime ore l’Emilia. La banca, si legge in una nota, mette a disposizione una serie didi assistenza e di finanziamenti straordinari: fino a 20 mila euro per i privati e 100 mila euro per le piccole e medie, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro, verrà applicato il tasso zero per i primi sei mesi. Inoltre,ha già avviato tutte le attività per la sospensione del pagamento dei finanziamenti in essere diche abbiano ...

Banca a sostegno di famiglie e imprese dell'Emilia RomagnaBanca mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese che hanno subito ...Per far fronte ai gravi effetti del, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini , ha ...

Stanziato un plafond di 100 milioni di euro per finanziamenti ad hoc a tassi agevolati per alleviare i disagi causati da condizioni climatiche avverse ...