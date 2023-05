Maltempo da allerta rossa in Emilia Romagna Bonaccini | ondata senza precedenti

... "Giovedì #4maggio #allertaROSSA in Emilia - Romagna #allertaARANCIONE in una Regione e #allertaGIALLA in 5 Regioni Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone dimeteo - idro ...Nel frattempo, comunque, per la giornata di giovedì passa da arancione a giallo l'diramato dall'Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione civile: anche grazie all'...... è pesantissimo il bilancio di questa ondata diannunciata ma non per questo meno ... Non ha smesso di piovere nella notte e l'per i fiumi in piena prosegue in Emilia - Romagna. Si è ...

Il corpo purtroppo senza vita è stato trovato dai Vigili del Fuoco tra le macerie della casa crollata a causa di una frana ...Allerta Meteo Rossa: nuovo duro Avviso della Protezione Civile per rischio Esondazioni; i dettagli La perturbazione che interessa ancora l’Italia ha causato parecchi problemi al nostro territorio.