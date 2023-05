Maltempo | crolla viadotto | Anas aveva bloccato transito

A causa delle piogge incessanti e della piena del fiume Trionto é crollata una parte del viadotto "Ortiano 2", lungo la strada statale 177 Dir "di Longobucco", nel territorio del comune omonimo, in ...Anas , a seguito della forte ondata diin corso sul territorio, aveva provveduto nel primo pomeriggio di oggi, in via precauzionale, a interdire il transito lungo la strada statale 177dir. ...Ilche in queste ultime ore ha colpito duramente l'Emilia - Romagna porta con se' un lato tragico: a Fontanelice, in provincia di Bologna, una casa e' crollata a causa di una frana e i vigili ...

Maltempo, crolla una casa a Fontanelice (Imola), morto un uomo il Resto del Carlino

I consiglieri regionali Mimmo Bevacqua (Pd) e Davide Tavernise (M5s), in una nota, esprimono "solidarietà e vicinanza alla Comunità longobucchese dopo il crollo di uno dei viadotti della strada Longob ...Mentre il maltempo non dà tregua in gran parte d’Italia, una nuova tragedia è stata sfiorata in Calabria, nel Cosentino. Un ponte è improvvisamente crollato sulla SS-177 dir, la strada che collega il ...