Maltempo | Bonaccini | ' chiesto stato di emergenza | faremo stima danni' **

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Il tempo sembra migliorare e speriamo di uscire domani dall'più pesante. Non abbiamo precedenti storici, è l'intensità" di pioggia "più alta mai registrata". Così Stefano, presidente della Regione Emilia Romagna, a Controcorrente su Rete4. "Consiglio tutti i cittadini di ascoltare quello che dice la Protezione civile. L'80enne che è morto aveva superato" una zona off limits "ed è annegato". "Holodie il ministro Musumeci" si è subito attivato.ha ringraziato per la vicinanza il presidente Sergio Mattarella, la presidente Giorgia Meloni e tanti colleghi presidenti di regioni che hanno offerto aiuto e sostegno. "Una volta ottenuto lodi, appena possibile ...

Lo afferma il presidente della Regione Emilia Romagna Stefanosulla situazionee l'alluvione in Emilia Romagna. IgPer far fronte ai gravi effetti del, il presidente della Regione, Stefano, ha firmato stamani la richiesta per lo stato di mobilitazione: un atto, questo, con cui si chiedeva l'...Domani il presidente della Regione Stefanosarà nelle aree colpite dall'ondata di, a Imola per fare un primo punto della situazione insieme alla vicepresidente Irene Priolo. All'...

Bonaccini: "Non è mai piovuto così tanto in Emilia Romagna" Dire

"È venuta giù una quantità d'acqua senza raffronti storici". Lo afferma il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini a Menabò su Radio1 sulla situazione maltempo e l'alluvione in Emili ..."Stiamo facendo tutto il possibile insieme alla protezione civile regionale e agli amministratori locali. Arriveranno i rinforzi dalle protezioni civili di cinque regioni, da Toscana, Veneto, Lombardi ...