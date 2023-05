Maltempo Bologna | una casa crolla a Fontanelice | si cerca una persona Anziano travolto dal fiume Senio esondato a Ravenna

(Di mercoledì 3 maggio 2023) I vigili del fuoco stanno intervenendo ain provincia diper il crollo di un’abitazione. Lasarebbeta a causa di uno smottamento provocato dal. Ci sarebbe unacoinvolga. La protezione civile ha inviato inviato un modulo operativo assetto Usar Light dalla Toscana. Sul posto anche un elicottero del Reparto volo di. Le operazioni di soccorso sono in atto. Intanto un uomo di oltre 80 anni è morto questa mattina a Castel Bolognese (),dalle acque del. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe andato in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione e sarebbe morto annegato. I carabinieri stanno ...

Roma, 3 mag. (askanews) - È emergenza maltempo in Emilia Romagna, almeno 400 gli interventi dei vigili del fuoco per le forti piogge che hanno fatto esondare fiumi, sospesa la circolazione ferroviaria ...Straripamenti di fiumi e torrenti, smottamenti, ponti e scuole chiuse, treni fermi. Dalla provincia di Modena a quella di Ravenna le piogge, dopo un lungo periodo di semisiccità, hanno creato danni e ...