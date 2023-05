Maltempo | alluvione e famiglie sfollate in Emilia-Romagna | allagamenti in centro a Bologna e Imola | scuole chiuse e stop ai treni

(Di mercoledì 3 maggio 2023)indove in gran parte della regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla Protezione...

Nessuna opera di prevenzione tra un'e l'altra, nessun intervento in anticipo quando l'... SpecialeMassima allerta a Faenza: scuole chiuse e PalaCattani allestito per eventuali ...'Nessuna opera di prevenzione tra un'e l'altra, nessun intervento in anticipo quando l'...oggi a Bologna e provincia, tutte le news: Lungo gli argini del fiume Idice esondato - VIDEO ...Nessuna opera di prevenzione tra un'e l'altra, nessun intervento in anticipo quando l'allerta meteo prevede anzitempo ciò che si verificherà. D'altro canto dopo mesi di siccità e scarsa ...

Meteo Cronaca Diretta: Emilia Romagna, Alluvione a Spazzate Sassatelli; le riprese Video dal drone iLMeteo.it

Maltempo in Emilia-Romagna dove in gran parte della regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla ...L'Italia sott'acqua per una forte ondata di maltempo: nel ravennate notte di attesa e paura per la piena dei fiumi. Dopo mesi di siccità alluvioni ...