Maltempo | a Castel Bolognese un ultra ottantenne muore travolto dal Senio mentre andava in bicicletta

Ilcontinua a dare filo da torcere in Emilia - Romagna . Nelle ultime ore, infatti, si ... Il Senio , infatti, ha inondato il centro diBolognese . Mentre il Santerno ha raggiunto il ...ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA, LA GIORNATA IN DIRETTAin Emilia Romagna : un morto e una casa ... Abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (FC) per una frana, a Monzuno eSan ...La piena del Senio ha poi raggiunto il comune diBolognese dove sono state chiuse le scuole ... Ilha causato due frane nel territorio di Brisighella, in provincia di Ravenna. Una nella ...

Maltempo in Emilia Romagna, muore in bici travolto dall'acqua a Castel Bolognese Agenzia ANSA

MILANO (ITALPRESS) – Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Emilia Romagna. Allagamenti a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione, a scopo precauz ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...