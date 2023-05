Maiorca | Aguirre | “La motivazione per raggiungere la permanenza non fa venir voglia a nessuno di smettere”

Leggi su justcalcio

Javier è apparso davanti ai media prima della partita che misurerà la sua squadra contro Girona. Il tecnico messicano ha valutato la situazione qualificazione della sua squadra, che con 41 punti sembrano essere a un passo dalla certificazione della permanenza nella massima categoria. Inoltre, ha valutato altre questioni come la bajas che i vermiglioni hanno in zona difensiva per la visita a Montilivi. Perdite in difesa "Abbiamo le vittime di Nastasic, Gio González e Raillo per infortunio, oltre a Maffeo che è squalificato. Ludovico Augustinsson Ha guadagnato altri tre giorni di riposo. Ha qualche disagio, ma preferisco che ci sia perché è la fine del campionato e tutto torna. Abbiamo la stanchezza, ...