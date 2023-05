Madonna Trevignano | la veggente arriva all’appuntamento con decine di fedeli | “Io non sono mai scappata”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Dall’inviata Silvia Mancinelli) – I cancelli del santuario di Gisella, sulle sponde del lago di Bracciano, siaperti da 30 minuti appena, ma nelle panchine tutte intorno alla teca con la madonnina, impassibile di fronte a scandali e miracoli di dubbia credibilità, c’è lo zoccolo duro dei. Poche, tra i quali si confonde qualche giornalista, ma ben decisi a manifestare il loro astio nei confronti di quanti hanno “usurpato coi telefonini un terreno un tempo vergine”.le parole di un uomo di mezza età che recita un rosario inframezzato da bofonchiamenti e occhi al cielo. Oggi è il 3, il giorno del mese in cui qui fa la sua comparsa la presuntaGisella, la donna per molti santona e per tutti il vero mistero di questo angolo di pace e vento, al quale si ...

Le indagini in corso e l'attenzione mediatica non l'hanno fermata: torna l'appuntamento mensile con ladi, organizzato ogni 3 del mese da Gisella Cardia , al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, sul campo le rose , nei pressi della Croce blu. È quello il punto di ritrovo dei seguaci ...Si sarebbero aspettati più chiarezza da Gisella Cardia, soprattutto dopo gli attacchi ricevuti da stampa e quel Vaticano che annunciava come 'truffa' i fenomeni miracoli di cui la stessa santona si ...... visto che proprio tra qualche ora dovrebbe esserci l'apparizione della. Per seguire da vicino questo evento la conduttrice del rotocalco mattutino in onda tutti i giorni su ...

La "veggente" di Trevignano: «La Madonna è con me, non arretro». Centinaia di persone in attesa dell'apparizione Open

È cominciata la recita del rosario della santona Gisella Cardia alla collina di via Campo delle Rose a Trevignano Romano: centinaia i fedeli che ...Come ogni 3 del mese Gisella Cardia ha dato appuntamento ai fedeli nel comune in provincia di Roma, sulla collina di via Campo delle rose ...