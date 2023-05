Madonna di Trevignano | la “veggente” Gisella Cardia ha diffuso le presunte parole della Vergine Poi ha tuonato | “Mi avete dipinta come un mostro”

Chi è Gisella Cardia Sono in tante le trasmissioni tv che da tempo si occupano della presunta veggente delladi. Ad occuparsi nuovamente del caso, nella prima serata di oggi, sarà la trasmissione Chi l'ha visto , condotta su Rai3 da Federica Sciarelli. Ma non sarà ovviamente il solo caso ...Poi Gisella Cardia, il marito e i fedeli presenti si sono riuniti inp preghiera, per recitare il rosario in attesa della presuntadi. A un certo punto, come racconta Il Messaggero ...Gli applausi dei più accaniti suoi sostenitori, quelli con la pettorina 'firmata'di' già si levano alti. 'Io non sono mai scappata e intendo di restare qui a pregare in questo ...

Madonna di Trevignano, Gisella Cardia: «Non sono un mostro, noi ricattati». I seguaci su la veggente: «Ci ilmessaggero.it

Il messaggio trascritto da Gisella Cardia, dopo le ore 15:00, recita: «La Madonna dice: figli miei sono madre di misericordia. Non abbiate paura. Sono sempre accanto a ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...