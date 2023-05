Made in Italy | Falcone | ' Impegnarsi per attrarre talenti ed investimenti'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - “La capacità dell'Italia di trasmettere il suo heritage, la sua bellezza e le sue tradizioni è fortissima e apprezzata nel mondo, siamo infatti ai massimi delle classifiche in questo campo. Dall'altra parte però è innegabile che sussista una difficoltà nell', soprattutto di ingenti dimensioni. Le cause che determinano tale circostanza sono da ricercare sicuramente nella tassazione, nella burocrazia, nella difficoltà di accedere ai capitali e nel frazionamento degli stessi”. Lo ha detto Cristiana, direttore non esecutivo di Board Tim, a margine dell'evento di presentazione del nuovo numero di “The Corporate Communication Magazine” di Icch, intitolato “Brand Italia, il Paese che si racconta”. “Dal punto di vista dell'attrazione siamo stati in passato paragonati ad una ‘sirena ...

... di grande fecondità sia dal punto di vista industriale che artistico e artigianale, momento aurorale del design italiano che sarebbe divenuto celebre come "in". La sezione dedicata al ...Una raccolta firme, su change.org ( https://chng.it/zVC8sWyT75 ) , a tutela e valorizzazione del cereale e della pastain, per dire no alle speculazioni commerciali messe in atto ...Quello che avete visto stamattina è un segno di come riscoprire la storia e la cultura fa bene al turismo e alin'. Il bunker della cabina Ace di Roma Termini Il viaggio del Treno del ...

All’estero è passione per i formaggi made in Italy la Repubblica

“Quello del Made in Italy è un mercato importantissimo – ha aggiunto Crolla – è un mercato sempre in crescita, anche dal punto di vista degli investimenti diretti, che sono la cartina tornasole di ...Musica Ultima data dello spettacolo teatrale di Dodi Battaglia "Nelle mie corde - Canzoni & Sorrisi" - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...