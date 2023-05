(Di mercoledì 3 maggio 2023) Unauniversitaria abruzzese di 24è statanell’appartamento dove viveva in via Severini a. A dare l’allarme è stata la sua coinquilina. Stando alle primissime ricostruzioni, la ragazza sarebbein, mentre faceva la doccia. Non ci sono segni di violenza evidenti. Le ipotesi potrebbero essere malore, overdose o suicidio. Sul posto sono arrivati i carabinieri di, per cercare di ricostruire le cause della tragedia. Al momento, il sopralluogo è ancora in corso. Sul posto anche il personale del 118, che però non ha potuto fare niente per la ragazza.

1' di lettura 02/05/2023 - Tragedia dai contorni ancora tutti da decifrare quella scoperta intorno alle ore 18 di oggi in un appartamento in via Severini a. Unadi 24 anni, di origini abruzzesi, è stata infatti trovata senza vita nel bagno della casa dove abitava. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario del ...L'annuncio del marito: 'Amore mio, hai trovato la pace' Ragazza morta aIl corpo senza vita della giovane, una, sarebbe stato ritrovato all'interno del bagno dell'abitazione. A ...Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di. ...

Macerata, studentessa di 24 anni trovata morta nel bagno di casa il Resto del Carlino

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Una studentessa di 24 anni di San Vito Chietino è stata trovata morta nella vasca da bagno della casa in cui viveva a Macerata. Era iscritta alla facoltà di Giurisprudenza. Sul corpo non ci sarebbero ...