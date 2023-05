C'è da scommettere che ci sarà da divertirsi con le loro esilaranti gag, che neUnite alle performance degli artisti in gara, ne siamo certi, i telespettatori possono fin dacominciare a ...E dove può valere due o tre o quattrocento euro l'farsiche il nero sfina, il bianco ingrassa, il giallo sbatte... Armocromia: lingua stavolta non dove il dente duole Gran dibattere su Elly ...Troppi generi e toni in unoPotreste avere ragione, come vedremo nella recensione di Full ... imparentati tra loro) che si sono messi nei guai con i propri superiori edevono ritrovare la ...

Ma ora dite anche qualcosa di borghese ilGiornale.it

Si terrà sabato 6 maggio a Fabriano, in provincia di Ancona. L'obiettivo è passare una giornata in completa disconnessione ...Cresce l'attesa per la semifinale della ventiduesima edizione di Amici. Per l'occasione, Emanuel Lo ha deciso di assegnare un compito molto speciale alla sua allieva Maddalena Svevi. Un'assegnazione c ...