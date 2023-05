M5S contro Valditara | “Noi unici a lottare contro chiusura degli istituti | ma Valditara si innervosisce e non risponde”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) "Una settimana fa, la maggioranza e il governo hanno respinto la nostra mozionegli accorpamenti e le chiusure di scuole previsti nella legge di bilancio. Sono circa 700a rischio per il prossimo anno scolastico, e sembra che siamo glia opporci a questa situazione preoccupante". L'articolo .

Le interrogazioni Amato "Da notizie di stampa si apprende che il Ministro interrogato ha ...ha chiesto all'Invalsi di organizzare un gruppo di esperti per lanciare una grande sfidala ...Così il ministro in risposta alla deputata del, Susanna Cherchi. 2) Sui tempi di attuazione del Piano per la semplificazione nel settore della scuola (Foti " FDI). La risposta del ministro: 'Uno ...Anche il consigliere regionalePiemonte Ivano Martinetti interviene sul ricorso al Taril biodigestore da parte del Comue di Borgo San Dalmazzo : 'Legittima e di buonsenso la decisione della sindaca di Borgo San Dalmazzo ...

DIRETTA | Reclutamento docenti e semplificazione amministrativa, le risposte del ministro Valditara [VIDEO] Orizzonte Scuola

La soluzione alla annosa carenza di medici di base soprattutto nelle zone disagiate della Sardegna passa per l'innalzamento dei massimali, fino al limite di 1.800 pazienti, su base volontaria e in att ...Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, alla Camera dei Deputati, risponde a diverse interrogazioni parlamentari.