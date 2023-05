Lutto nella musica | è morto il leggendario cantautore

Leggi su chenews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Unimprovviso ha colpito il mondo dellanelle ultime ore. È venuto a mancare unfamosissimo e molto amato: ecco chi è. Brutta notizia ha colpito il panorama artistico. Gli amanti dellae del cantautorato hanno dovuto dire addio a uno dei massimi esponenti della sua generazione. In molti lo hanno omaggiato sui social, scrivendo dei post in ricordo del grande artista. AdobeStockTerribile notizia per tutto il mondo dellache da qualche ore è inper la perdita di Gordon Lightfoot. Ilè venuto a mancare all’età di 84 anni, come si legge sul portale della BBC, lasciando grande tristezza in tutti coloro che in questi anni lo hanno seguito e apprezzato artisticamente. Il musicista è diventato famoso in ...