Lufthansa perde 273 milioni di euro nel primo trimestre

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il gruppoha registrato neldel 2023 una perdita di 273di. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nello stesso periodo del 2022, il passivo vera di 577di. Tra gennaio e marzo scorso, il fatturato si è attestato a sette miliardi di, in aumento dai cinque miliardi didei primi tre mesi del 2022. Il risultato era atteso dagli analisti, considerato che ilè «tradizionalmente il più debole nel settore dell’aviazione». Secondo, i rendimenti medi nelsono del 19 per cento superiori al livello precedente alla crisi del coronavirus. Sulle rotte a ...

