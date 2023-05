Lucia Catalano direttrice cs uniforma | consigli per una universo Online

Leggi su citypescara

(Di mercoledì 3 maggio 2023)espone una riflessione sull’università del futuro cosi come sarà caratterizzata da una maggiore flessibilità dell’apprendimento, con un’ampia varietà di corsi offerti, a distanza o in modalità ibrida. Gli studenti potranno scegliere il percorso di studio che meglio si adatta alle loro esigenze e ai loro obiettivi di carriera. L’apprendimento flessibile permetterà anche ai professionisti che lavorano di continuare ad aggiornare le loro competenze e di conseguire nuove certificazioni o diplomi senza dover lasciare il lavoro. Intelligenza artificiale e apprendimento personalizzato L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico sono due delle tecnologie più promettenti che stanno trasformando il mondo dell’istruzione. Queste tecnologie permetteranno agli insegnanti di personalizzare l’apprendimento in base ...