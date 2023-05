Luce Dei Tuoi Occhi 2 | Quinta Puntata | Roberto In Gravi Condizioni!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 3 maggio 2023)dei2,esce dal carcere e subisce un grave incidente. Anche questo avvenimento è circondato dal mistero ed Emma indaga…dei2 va avanti ed arriva allanonché penultimadi questa stagione. Nel corso di questo appuntamento, emergeranno dei segreti su, il fratello di Emma. Quest’ultimo finirà per essere ricoverato in ospedale incondizioni. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.dei2: dove eravamo rimasti? Diana torna a casa ma nota subito che Petra non c’è. Così si guarda ...