Luana D' Orazio | la madre a 2 anni dalla morte | Omicidio sul lavoro sia reato

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Una dedica speciale rivolta aD'. In occasione della Festa dei Lavoratori, il Gran Premio di ippica di Agnano è stato dedicato alla giovanissima operaia toscana morta il 3 maggio del 2021, uccisa da un macchinario tessile in fabbrica. La 22enne era anche la mamma del piccolo Alessio che oggi ha 7. A lui è stata assegnata una borsa di studio consegnata alla nonna Emma Marrazzo. Da quel maledetto giorno di duefa ladinon ha mai smesso di battersi per la sicurezza sul posto di