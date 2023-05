LOVE MI | torna su Italia 1 il concerto benefico ideato da Fedez | i conduttori e la data

(Di mercoledì 3 maggio 2023)in Piazza del Duomo a Milano e in diretta suMI, ilda, ecco lae chi saranno iDopo il successo dello scorso anno, martedì 27 giugnosuMI, il grandea scopodi, in diretta da Piazza Duomo a Milano, organizzato da DOOM ENTERTAINMENT in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da VIVO Concerti. La serata evento sarà condotta da Mariasole Pollio e Max Angioni. Gabriele Vagnato sarà l’inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico, e dalle ore 18 seguirà la prima parte delin onda in ...

L'artista, atteso in Italia il 22 luglio per un'imperdibile concerto a Campovolo ,con nuova ... diretto da Aube Perrie , ci porta direttamente nel backstage delOn Tour di Harry Styles per ...... Ecstasy Of Gold Nessun dorma Il mondo YourGranada Un amore così grande Cinema Paradiso:...'nnammurato My Way hallelujah La donna è mobile Nella fantasia Here's To You Surrender (a ...... 'Dune - Parte Due': il pluripremiato regista Denis Villeneuvealla regia del secondo ... 'Piccole donne'), Dave Bautista (i film "Guardiani della galassia", "Thor:and Thunder"), il Premio ...

Torna il Love Mi 2023 con Fedez: date, biglietti e cantanti Tag24

Il documentario si intitola "Love to Love You" e mostra i retroscena della carriera musicale dell'artista. Ecco il trailer ...Torna su Italia 1 "Love Mi", il concerto benefico ideato dal cantante Fedez: ecco quando vederlo in tv, data e info sui conduttori ...