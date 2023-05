L’operazione Eureka è «la più grande mai realizzata contro la ‘ndrangheta in Europa» | 150 perquisizioni in otto Paesi | 30 arresti in Germania

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Non solo Italia:europea ‘laha portato questa mattina a circa 150ineuropei. Dopo la notizia dei 108eseguiti nella mattina di oggi, 3 maggio, tra Reggio Calabria, Milano e Genova, i portavoce della procura federale belga hanno spiegato che ci sono state, oltre che in Belgio, in «Spagna, Portogallo, Francia, Romania e Slovenia»: «Più di mille poliziotti sono stati coinvolti nellequesta mattina in», oltre ai tremila coinvolti in Italia. «Si tratta senza dubbio della piùoperazione maila mafia calabrese in ...