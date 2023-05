(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il capo delle Nazioni Unite per gli, Martin Griffiths, ha chiesto che le parti in lotta insi impegnino pubblicamente al massimo livello per garantire lasicura degli ...

Il capo delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari, Martin Griffiths, ha chiesto che le parti in lotta in Sudan si impegnino pubblicamente al massimo livello per garantire la consegna sicura degli ...Le fonti diplomatichehanno inoltre ricordato che 'sarebbe stato grave' se la Cina avesse ... e la cessazione come membro della Federazione Russa nel Consiglo d'Europa,un rafforzamento ...... ha dichiarato il Presidente della COP28, Sultan Al Jaber, chiedendo una 'valutazione definitiva' da parte dei Paesi donatori prima della prossima conferenza, che si terrà a Dubai in dicembre. La ...

L'Onu chiede garanzie per consegna di aiuti umanitari in Sudan ... Agenzia ANSA

Il capo delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari, Martin Griffiths, ha chiesto che le parti in lotta in Sudan si impegnino pubblicamente al massimo livello per garantire la consegna sicura degli ai ...La Cina ha votato a favore di un testo in cui si parla lateralmente dell’Ucraina, e in cui si definisce “aggressione” l’attacco russo. Xi Jinping ha una serie di preoccupazioni sulla guerra: una crisi ...