Lo Scudetto atteso e sospeso

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (A cura di Gigione Maresca) Ai tifosi azzurri dell'universo azzurro. A noi piace soffrire in campo e fuori ma festeggiare con l'anima inquieta ricorrenze ed eventi di ogni tipo e nostro rito atavico. Lonell'aria per varie vicissitudini che riguarda questo cammino incredibile che ci ha portato a vivere emozioni uniche dopo anni di luci ed ombre. Qualcuno, durante il cammino, ha tentato di ostacolare un progetto nato dalla fede di uomini, che hanno capito di cosa aveva bisogno la città di Napoli. Il popolo dei tifosi azzurri non ha mai gettato al vento la passione di sempre. L'amore viscerale, ci ha tenuto uniti, nel tempo, per sostenere una squadra che ha vinto con l'onestà e la gioventù di calciatori, che si apprestano a fare una storia sportiva e sociale, che non ha eguali al mondo. A cura di Gigione Maresca

E ora anche lei attende la vittoria della squadra azzurra, ormai a un passo da quel sognotanto. Intanto in questi giorni a Napoli è arrivato anche Dries Mertens , in compagnia della ...Chiede al telefono, mentre è in riunione in prefettura per organizzare la festa dell'del 4 giugno, di fare atterrare l'aereo di ritorno dalla trasferta di Udine, venerdì, con la ...La Salernitana domenica scorsa si è tolta lo sfizio di rinviare la festadei cugini del Napoli, quand'era ormai tutto apparecchiato per l'trionfo tricolore. È stato l'attaccante ...

Mourinho in emergenza, Sarri medita una mini rivoluzione. Allegri punta su Vlahovic. Inzaghi rilancia Dzeko. Pioli va con Origi ...La Lazio ospita il Sassuolo, impegni casalinghi anche per Juve (Lecce), Milan (Cremonese) e Atalanta (Spezia). Inter a Verona e Roma a Monza. Punti pesanti ...