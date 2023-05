Livorno | sbarcati 35 migranti dalla nave di Emergency Tutti uomini e un minore

... poi a Genova, in vista dell'esame di ammissione all'Accademia Navale di. La sua passione è ... scatenata a tradimento ad un segnale del capo villaggio contro i tre italiani che erano...... poi a Genova, in vista dell'esame di ammissione all'Accademia Navale di. La sua passione è ... scatenata a tradimento ad un segnale del capo villaggio contro i tre italiani che erano...

A Livorno sbarcati i 35 migranti della Life Support - ToscanaInDiretta ToscanainDiretta

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...E' la terza volta che una nave di ong arriva a Livorno per sbarcare migranti soccorsi in mare. I migranti saranno accolti in Toscana ...