LIVE Verona-Inter 0-4 | Lautaro col tocco sotto cala il poker

L' Inter di Simone Inzaghi va a caccia di punti preziosi in chiave Champions e proverà a farlo al Bentegodi contro il...Il match valido per la 33esima giornata di Serie A trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Bentegodi,e Inter si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...Milan - Cremonese e- Inter: formazioni ufficiali e dove vederle in TVVerona - Inter sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), mentre Milan - Cremonese ...

LIVE Verona-Inter, le formazioni ufficiali: fuori Bastoni e Barella, la scelta in attacco. Verdi c'è | Primapagina Calciomercato.com

HELLAS VERONA-INTER 0-3 (31' Gaich (Aut.), 37' Calhanoglu, 38' Dzeko) LA PARTITA LIVE 48' - L'Inter inizia la ripresa con un possesso palla nella propria ...Le palle inattive e il fuoco amico puniscono il Verona, Inter in vantaggio al Bentegodi. L'1-0 porta la sfortunata firma di Adolfo Gaich: angolo battuto corto da Calhanoglu ...