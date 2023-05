LIVE Serie A | Dia tripletta non basta | Salernitana-Fiorentina 3-3 Torino avanti sulla Sampdoria | lo Spezia accorcia sull'Atalanta

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Luigi Ferraris, Sampdoria e Torino si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di...JuricCLASSIFICAA: Napoli punti 79, Lazio 61, Juventus 60, Inter 57, Milan 57, Roma 57, Atalanta 55, Bologna 45, Fiorentina 45, Monza 44, Sassuolo 43, Torino 42, Udinese 42, Salernitana 34, ...... calcio d'inizio alle 18 SALERNO - Mercoledì 3 maggio , allo Stadio 'Arechi', andrà in scena il derby Salernitana - Fiorentina , match valido per la trentatreesima giornata diA 2022 - 2023, ...

Napoli-Salernitana in Diretta LIVE: guarda la Serie A in Streaming GRATIS Footballnews24.it

L’Inter è la squadra che ha vinto più sfide contro il Verona in Serie A: 38 su 63 (21 pareggi, 4 sconfitte). In aggiunta però, solo contro il Torino (25) gli scaligeri hanno pareggiato più match nel ...Dopo il pareggio dell'Olimpico contro la Roma, con l'Inter che ha raggiunto rossoneri e giallorossi a quota 57, il Milan cerca una vittoria per continuare a inseguire un piazzamento Champions. Pioli s ...