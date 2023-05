LIVE Scandicci-Milano 2-2 | A1 volley femminile 2023 in DIRETTA | lombarde avanti nel tie break | 5-8

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-12 Murooooooooooooooooooo Folieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 7-11 Errore al servizio7-10 Mano out Antropova da zona 4 6-10 Out l’attacco di Antropova da zona 4 6-9 Mano out Thompson da seconda linea 6-8 Mano out Pietrini da zona 4 8-5 Murooooooooooooooo Orroooooooooooooooooooooo 7-5 Errore al servizio7-4 Mano out Sylla da zona 4 4.-6 Mano out Antropova da seconda linea 3-6 Sylla!!! Vincente da zona 4 in diagonale 3-5 Out Zhu da zona 4 3-4 Vincente Thompson sulle mani del muro da zona 2 3-3 Sylla vincente da zona 4 3-2 Mano out di Antropova da seconda linea 2-2 Vincente Zhu da zona 4. Ha dovuto attaccare 4 palloni 1-2 Murooooooooooooooooo Folieeeeeeeeeeeeeeeeeee 1-1 Mano out di Thompson da zona 4 1-0 Antropova vincente da zona 2 25-19 Vincente Antropova! E si va ...