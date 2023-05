LIVE Milan-Cremonese 0-0 al 45' | un gol annullato | occasioni per De Ketelaere e Origi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Vincere per continuare a sognare, un posto in Champions League o la permanenza in Serie A. Alle 21 a San Siro ilaffronta la:...

Il match valido per la 33esima giornata di Serie A trae Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio San Siro,e Cremonese si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...... i giallorossi di José Mourinho - privi dello squalificato Matic - hanno bisogno di una vittoria dopo aver raccolto un solo punto negli scontri diretti contro Atalanta (1 - 3) e(1 - 1) per ...- Cremonese e Verona - Inter: formazioni ufficiali e dove vederle in TVVerona - Inter sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), mentre- Cremonese ...

Diretta Milan - Cremonese (0-0) Serie A 2022 la Repubblica

13' - Il VAR toglie la rete al Milan! Fuorigioco di Saelemaekers! Si rete sullo 0-0 a San Siro 12' - Ottimo spunto di Kalulu per il belga, bravo a scattare sulla corsia e a ...Live Milan-Cremonese, a San Siro 65mila spettatori per il turno infrasettimanale della 33a giornata di Serie A: in palio Champions e salvezza.