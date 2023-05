LIVE Juve-Lecce alle 18 | le formazioni ufficiali | Allegri con Vlahovic e Di Maria

Si torna subito in campo e per il turno infrasettimanale, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, si sfidano- Lecce e Atalanta - SpeziaLe prime sfide del mercoledì, valide per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, vedono in campo la Juventus, in casa contro il Lecce, e l'Atalanta, che ...La scelta della Juventus su Massimiliano Allegri: esce fuori il nome di Igor Tudor La Juventus ha ancora l'Europa League per salvare la stagione. In 15 punti restituiti, almeno fino al termine della ...L'erede di Massimiliano Allegri è già in Serie A: stagione da sogno e ritorno alla Juventus in vista In estate si prevede un nuovo effetto domino di panchine in Serie A e non solo. Il finale di ...

Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Juventus News 24

Serie A 2022/2023, 33a giornata. Le ultime notizie sulla partita Juventus-Lecce: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.I bianconeri scendono in campo contro la squadra giallorossa nella partita valevole per la trentatreesima giornata ...