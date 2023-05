LIVE Juve-Lecce 1-0 | Paredes su punizione

Tre sconfitte e un pareggio: questi gli ultimi quattro risultati della Juventus in campionato. La squadra di Allegri vuole cambiare passo e proverà a farlo nella partita casalinga contro il Lecce ...Il match valido per la 33esima giornata di Serie A trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All'Allianz Stadium,e Lecce si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...Si torna subito in campo e per il turno infrasettimanale, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, si sfidano- Lecce e Atalanta - SpeziaLe prime sfide del mercoledì, valide per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, vedono in campo la Juventus, in casa contro il Lecce, e l'Atalanta, che ...

Juventus-Lecce, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Tornano dal 1' nella Juve Di Maria e Vlahovic, così come Bremer in difesa. Allegri fa riposare Rabiot (non convocato) e Alex Sandro. Tante rotazioni anche in mezzo con Paredes titolare. Il Lecce parte ...15 - GOOOOL! Juventus in vantaggio con Paredes! Sul calcio di punizione va l'argentino che più di 30 metri punta la porta e trova il primo gol in bianconero 14' - La Juventus prova a prendere campo e ...