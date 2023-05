L' Isola dei Famosi | il nuovo naufrago Gian Maria Sainato e il flirt con Tommaso Zorzi | la verità sui due

(Di mercoledì 3 maggio 2023)concorrente ufficiale de L'deiha avuto una relazione con. Appena arrivato in Honduras ha già messo le cose in chiaro, dicendo...

... 19 tessere, 5 pezzi di cornice, 10 pedine personaggio, 3 pedine dinosauro, 13 reticolati, 19 segnalini, 1 dado e il regolamento. Da Jurassic Park a Jurassic World: tutti i dinosauriparchi ...Per ora non me la sento...' Chi è Melissa: svelata l'identità della bambina di cui parla spesso il naufrago Ovviamente la curiosità di tanti telespettatori dell'Famosi è stata tanta. ...In seguito al maltempo che sta colpendo l'Emilia Romagna le squadrevigili del fuoco stanno ... con un'allerta arancione nel Messinese e in provincia di Catania e gialla sul nord dell'. Su ...

Il 24 aprile 2023 è andata in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2023 condotto da Ilary Blasi in prima serata su canale 5. Tra le tante peripezie, i naufraghi… Leggi ...Dopo l'addio a L'Isola dei Famosi arrivano le parole social di Marco Predolin. Ecco come sono andate le cose sul suo ritiro.