“L’Isola dei Famosi 2023” | si mette male per Ilary Blasi | cos’è successo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) News Tv. Durante la diretta di ieri, martedì 2 maggio, dedeinon sono mancati colpi di scena e momenti di tensione. Helena Prestes ha litigato con Asia Argento. Cecchi Paone ha accusato Nathaly Caldonazzo di aver portato oggetti non permesso nel, come specchi e trucchi, provocando la furia della concorrente.poi ha avuto una conversazione con Cristina Scuccia che è stata messa alle strette da Vladimir Luxuria. Tuttavia la serata non è andata proprio bene come si sperava. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Simone Antolini, spunta fuori la presunta figlia segreta del compagno di Cecchi Paone Leggi anche: Marco Predolin, la triste notizia dopo il malore improvviso aldeiAscolti tv 2 maggio, ...