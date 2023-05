“L’Isola dei Famosi 2023” | eliminati e nuovi arrivi nella terza puntata del programma

(Di mercoledì 3 maggio 2023) News Tv. Durante ladi ieri, martedì 2 maggio, dedeine sono successe di ogni: chi è stato l’eliminato delladel? Durante laun concorrente è stato eliminato per il televoto, due hanno abbandonato il reality e c’è stata anche una new entry. Inoltre la conduttrice ha avuto un confronto con Cristina Scuccia sull’amore: cosa ha rivelato l’ex suora? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “dei”, la notizia su Marco Predolin è appena arrivata: è successo a poche ore dallaLeggi anche: “dei”, ex tronista di “Uomini e Donne” lancia un appello ad Ilary ...

Durante'ultima puntata dell'Famosi , si è verificato un gesto da qualcuno giudicato come 'di cattivo gusto'. È successo quando Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono baciati in diretta ...Famosi è unoreality show più amati dal pubblico di Canale 5 che ogni lunedì (questa settimana è andata in onda eccezionalmente di martedì) segue appassionatamente Ilary Blasi , i ...È necessario lasciare libere le strade per agevolare il transitomezzi di soccorso".ha comunicato anche'arrivo di "una trentina di vigili del fuoco" dal Veneto e dalla Lombardia, e ha ...