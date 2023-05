L’Inter è tornata! Terza vittoria di fila | Verona umiliato con un sonoro 6-0 e +2 sul Milan

...ricorrere alla vendita dei pezzi prelibati della vetrina. ... Con la LuLa che sembra esserequella dei tempi migliori e ... Facendo affidamento sulle proprie certezze - in particolare'out ......in corsa per la Champions essendosi portata a soli due ..., invece, ha battuto la Lazio 3 - 1 con pieno merito, ...... doveaffronterà la Fiorentina. Un buon viatico, insomma, ... Un buon viatico, insomma, per quelli che sarà'appuntamento clou ... contro una squadra che èa sperare nella salvezza al ...

L’Inter è tornata! Terza vittoria di fila, Verona umiliato con un sonoro ... Calciomercato.com