L’instabilità dell’economia globale e la nuova importanza di un dialogo tra Stati Uniti e Cina

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Recentemente il governo di Washington ha manifestato pubblicamente alcune valutazioni economiche strategiche con toni più realistici rispetto al passato. Per il momento potrebbero essere solo enunciazioni, ma sono importanti dato il momento di grande stress geopolitico. Lo ha fatto il segretario del Tesoro Janet Yellen, già presidente della Federal Reserve. Pur non modificando minimamente la strategia di politica estera, in un’intervista alla Cnn Yellen ha ammesso che l’uso di sanzioni finanziarie legate al ruolo del dollaro comporta il rischio che, nel tempo, possa minare l’egemonia del dollaro. Ciò «crea un desiderio da parte della, della Russia, dell’Iran di trovare un’alternativa. Anche se – aggiunge – il dollaro è sempre utilizzato come valutae non abbiamo visto nessun altro Paese che abbia l’infrastruttura istituzionale che ...