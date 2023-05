(Di mercoledì 3 maggio 2023) "Sono devastata, non ho mai fatto del male a un bambino sotto le mie cure". È scoppiata a piangere in aula Lucy Letby, l'inglese di 33 annidi dell'omicidio dibambini affidati e del tentato omicidio di altri 10 tra giugno del 2015 e giugno 2016. La donna, che fino a due...

Debutta online giovedì 27 aprile la storia di Christina Aistrup Hansen , l'exdanesedell'omicidio di tre pazienti e del tentato omicidio colposo al Nykøbing Falster Hospital.Nel suo diario l', Lucy Letby avrebbe annotato le iniziali dei bambini uccisi . Vicino ad ognuno di loro ... La donna, 33 anni, inglese èdell' omicidio di 7 bambini al Countess of ...Non c'è tregua nemmeno a Pasquetta. La Polizia Penitenziaria ha arrestato proprio ieri, 10 aprile, un'della Asl di Foggia ,di aver tentato di introdurre nel carcere dauno ben 8 telefonini , tra microtelefoni e smartphone, e quasi 200 grammi di hashish. La notizia è stata data dal ...

L'infermiera accusata di aver ucciso almeno sette neonati iniettando insulina, aria o latte Today.it

Nei guai è finito un uomo di 39 anni di Stra (Venezia), che prestava servizio in alcune case di riposo della provincia di Vicenza. Indagini in corso per capire se avesse operato anche nel padovano ...TRENTO. Non si è concluso nel migliore dei modi l’incontro fra l’assessora alla Salute, Stefania Segnana, e i sindacati del comparto di Cgil, Cisl e Uil rappresentanti rispettivamente Luigi Diaspro, G ...