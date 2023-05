Liga 2022 23 | l’Atletico travolge il Cadice | termina 5-1 al Metropolitano

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 maggio 2023)Madrid continua a dominare, ilsi piega ai biancorossi per 5-0 alStadium. Gestione e concretezza da parte degli uomini di Simeone che, sbloccano subito il match con Griezmann, autore di una doppietta. L’attaccante francese conclude bene in porta al secondo minuto di gioco, al 27esimo poi, riceve bene in area da Lemar batte Ledesma sulla sinistra. A firmare il poker nella seconda frazione sono, Morata al 49esimo e Carrasco al 57esimo, quest’ultimo andato a segno su rigore. Sigillo finale di Molina al 73esimo, de Paul pesca l’esterno numero 16 in area che riesce ad insaccare alle spalle del portiere avversario. Vana la rete di Lozano, gli ospiti firmano la quattordicesima sconfitta stagionale e fissano la quindicesima posizione in classifica a quota 35. Bene invece il Getafe che torna alla vittoria, ...