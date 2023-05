L' iceberg ha la forma di un pene gigante | la foto fa il giro del mondo

Sull'isola canadese di Terranova, per caso le riprese di un drone hanno individuato undall'insolitafallica, le cui foto stanno facendo il giro del mondo. L'autore degli scatti è il fotografo Ken Pretty che ha azionato il suo drone, reperendo per caso undi oltre ...Estratto dell'articolo di www.tg24.sky.itdi pene 7 Un grandedi pene è stato fotografato al largo della costa del Canada, nel distretto di Terranova e Labrador. Le immagini sono diventate virali ...di pene maschile, ma c'è un'altra assurdità Benché l'difallica abbia suscitato ironia e ilarità, in realtà non è la prima volta che la natura si diverte a creare ...

Un iceberg a forma di pene, le curiose foto scattate sulle coste del Canada Sky Tg24

Il "nostro" Rocco Siffredi parla dell'iceberg a forma di pene comparso al largo delle coste del Canada. Quella di “Mission Impossible” è una delle saghe più amate e fortunate del cinema. Normale che c ...A leggere la storia del fotografo canadese Ken Petty viene da credere al destino, alla sorte di ogni individuo come riga di una racconto già scritto da forze eterne e inconoscibili e imperscrutabili.