A luglio, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha rinnovato il mandato della Missione di accertamento dei fatti per indagare sui crimini di diritto internazionale commessi in...A luglio, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha rinnovato il mandato della Missione di accertamento dei fatti per indagare sui crimini di diritto internazionale commessi in...

Libia: radiografia di un paese-lager, “porto” mefitico per i diritti umani Globalist.it