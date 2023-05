Da qualche mese però, grazie ad un accordo con il premier di Tripoli, Abdelhamid Dbeibah,è ritornato ad essere di fatto uno degli interlocutori decisivi in, nonostante il fatto che per ...Più della metà dei nuovi arrivi, circa 10 mila, è partito dalla Cirenaica, la regione orientale delladominata dal generale Khalifa, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale ...e Hemeti sono, inoltre, alleati con gli Emirati Arabi Uniti, Paese che ha sostenutomilitarmente ine che avrebbe reclutato gli uomini di Hemeti per combattere in Yemen, teatro di ...

Libia: Haftar a Roma vede Tajani, domani Meloni Agenzia ANSA

Ex ufficiale nell'esercito del colonnello Gheddafi, da anni è diventato "l'uomo forte" della Cirenaica. Da qualche mese, grazie ad un ...Il generale che controlla buona parte della Cirenaica vedrà la premier. La Libia è il secondo Paese di partenza per i migranti che arrivano via mare in Italia ...